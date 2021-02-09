السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الرياض تقدم خدماتها في موقعين



الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم خدماتها للرجال في موقعين بالمنطقة، ضمن مبادرة " نأتي إليك".

وتقدم الوحدة المتنقلة خدماتها في مقر شركة السلام للطائرات اليوم وغداً، فيما تواصل تقديم خدماتها غداً وبعد غدٍ في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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13:14ت م

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