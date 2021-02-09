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بلدية تنومة تغلق 12 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

بلدية تنومة تغلق 12 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت بلدية محافظة تنومة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، 12 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس .

وأكد رئيس بلدية البلدية عبدالله الشهري استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بالمحافظة، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.

ودعا الشهري المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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