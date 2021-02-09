مسؤول أمريكي: سنواصل الدعم الاستخباراتي لـ السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ورئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الاستخباراتي للسعودية والمعلومات المهمة، فيما يتعلق بطهران؛ لمواجهة التهديد المشترك.

وتابع ماكنزي: على مدى الأسابيع العديدة الماضية، تم شن عدد من الهجمات من اليمن برعاية إيران ضد السعودية، ونحن ملتزمون مع المملكة في الدفاع ضد تلك الهجمات، ومن ضمن تلك الالتزامات، منح معلومات استخبارية.

وأضاف أنه ناقش الأمر مع كبار المسؤولين في السعودية خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، واتفقوا على أن كل ما هو في صالح مكافحة الإرهاب ويصب في مصلحة فاعلية الدفاع السعودي، سيتم تنفيذه.

إيران العامل الأول لزعزعة الاستقرار

وشدد ماكنزي على أن إيران تظل الشغل الشاغل للحكومة الأمريكية فيما يتعلق باستقرار الدول الأخرى في المنطقة، متابعًا: تركيزنا في المنطقة هو مساعدة الدول الحلفاء في الدفاع عن أنفسهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة، بحسب صحيفة المونيتور.

ميليشيا الحوثي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية

ويُذكر أن الأمم المتحدة قد وصفت الأوضاع في اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقد تسبب في ذلك ميليشا الحوثي المتمردة التي يتم رعاية مصالحها من قِبل إيران، وقد تم وصف طهران مرارًا وتكرارًا بأنها تعمل على زعزعة أمن واستقرار لا الشرق الأوسط فحسب بل والعالم أيضًا.

وقد دعت إدارة بايدن، الأحد الماضي، جماعة الحوثي إلى وقف الهجمات على السعودية، ذلك بينما قال مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي إن العمليات الأمريكية والتعاون مع دول الخليج ضد طهران ستستمر.

