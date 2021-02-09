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أمانة نجران تغلق منشأتين مخالفتين لتدابير «كورونا» وتنذر 19 أخرى

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الرياض - محمد عبدالله - شنّت 25 جولة رقابية..

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط مدينة نجران الفرعية أمس، 25 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجارية، مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار 19 منشأة.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات بحقها.

ودعا المهندس العتيبي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس عبر خدمة البلاغات الموحدة 940. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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