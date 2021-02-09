صندوق التنمية الزراعية يوضح شروط قبول طلبات الخدمات الائتمانية

حدد صندوق التنمية الزراعية الاشتراطات العامة للاقتراض من صندوق التنمية الزراعية، من أبرزها ألا يقل عمر عملاء الصندوق عن 21 سنة.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني أن الطلبات للخدمات الائتمانية المقدمة للشركات تقبل بما يتفق مع معايير تسجيلها نظاماً، ويعتبر عميل الصندوق المتقدم بطلب خدمات ائتمانية ذمة مالية مستقلة، ترتبط التزاماتها تجاه الصندوق بناءً على ما تحصّل عليه من خدمات ائتمانية.

ويقبل طلب الحصول على الخدمات الائتمانية من خلال التقديم على موقع الصندوق أو أحد القنوات الأخرى المعتمدة منه، يختص المركز الرئيس بدراسة قروض المشاريع الزراعية المتخصصة وإنهاء إجراءاتها كافة ومن ثم الصرف عليها ومتابعتها، بحسب صندوق التنمية الزراعية.

وكذلك يختص المركز الرئيس بدراسة القروض التنموية التي تزيد صلاحيتها عن الفروع واعتمادها، وتختص الفروع والمكاتب بدراسة طلبات القروض التنموية والبت فيها والصرف عليها ومتابعتها حسب الصلاحية، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

ويختص المركز الرئيس بدراسة جميع قروض منسوبي الصندوق وقروض الأقارب من الدرجة الأولى لمدراء الفروع والمكاتب، واعتمادها ومتابعة تنفيذها، ويتم تقدير تحليل التكاليف الاستثمارية للركائز الثلاث، وفقا لصندوق التنمية الزراعية.

وللمشاريع المتخصصة طبقًا للشروط الواردة في لائحة الائتمان، وللشروط الواردة في التعليمات التوضيحية للضمانات، وتستوفي الضمانات طبقًا «جملة مفقودة هنا» وتتم مراعاة ما ورد في المخاطر التمويلية الائتمانية من مؤشرات ومخاطر تطبيقية، وفقا لصندوق التنمية الزراعية.

اشتراطات مخاطر التمويل الائتمانية

وتقدم الخدمات الائتمانية من الصندوق بناء على أنشطة التمويل المعتمدة لديه وبما يتماشى مع اشتراطات مخاطر التمويل الائتمانية، والتي يُبنى عليها اتخاذ القرار الائتماني مراعية ما يلي:

-يتم اعتماد قبول الخدمات الائتمانية بعد استيفاء المتطلبات الأساسية لكل نشاط تمويلي من أنشطة الصندوق.

-أخذ إقرار وتعهد على عميل الصندوق في حال انتهاء المدة المقررة لسريان الكشف الفني بعدم أحقية العميل استرداد الرسوم الكشف المدفوعة.

-يتم إلغاء طلب الخدمة الائتمانية التي مضى على الكشف الفني لها أكثر من سنة للقروض العادية، وسنتان لقروض المشاريع المتخصصة.

-يتم إشعار العميل بما لا يقل عن مرتين خلال عام لاستكمال إجراءات الطلب إلكترونيًا.

-بعد مضي المدة النظامية المقررة للكشف الفني، تحصل رسوم كشف جديدة للطلب من عميل الصندوق.

-وفي حال تقدم عميل الصندوق بطلب استكمال إجراءات الخدمة الائتمانية يعاد الكشف الفني لها مرة أخرى.

-التقيد بالاشتراطات الفنية للخدمات الائتمانية المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

-لا يحق لعميل الصندوق التصرف بالبيع أو الهبة أو التنازل أو الإيجار للمجالات المقرضة إلا بموافقة الصندوق.

-يلتزم العميل بتزويد الصندوق بما يستجد من تغيرات في موقف الخدمات الائتمانية المقدمة له أثناء تقديم الطلب والدراسة وتوقيع العقد والصرف ومرحلة السداد.

-يلتزم الصندوق بتوضيح موقفه من تقديم الخدمة الائتمانية والأنشطة التمويلية التي يدعمها بناءً على استراتيجيته في حال تقدم العميل بطلب الخدمة الائتمانية.

-يعتمد القرار الائتماني على جدارة العميل الائتمانية والقدرة من قبل العملاء على السداد في حال مواجهة التحديات أثناء التنفيذ والتشغيل.

-ينطبق على عميل الصندوق الأجنبي «مستثمر مستقل أو شريك» ما ينطبق على عميل الصندوق السعودي لقروض المشاريع المتخصصة فقط، بشرط استيفاء المستندات والشروط الخاصة بالمستثمر الأجنبي.

-المشاريع المتخصصة المنفذة بعمر خلال سنتان تتم الموافقة على تمويلها من نائب الائتمان بشرط أن يقدم عميل الصندوق عقود التنفيذ والفواتير.

-يتم استرداد رسوم المتابعة والتقييم عن الفترة المتبقية من مدة العقد في حال قام عميل الصندوق بسداد كامل قيمة القرض وخلال فترة سريان العقد.

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