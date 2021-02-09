تحديث السكن والمؤهل وإثبات حالة الأطفال.. «توكلنا» يجيب على الأسئلة الشائعة

استعرض تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أكثر الأسئلة الشائعة التي يتلقاها من المتابعين، بينها كيفية تحديث المؤهل التعليمي وإثبات الحالة الصحية للمسنين والأطفال.

وحول كيفية تحديث المؤهل التعليمي، قال «توكلنا»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن: البيانات الشخصية في لوحة بيانات التطبيق تعتمد على البيانات الشخصية في أبشر، مشيرًا إلى أنه عند تعديلها في أبشر تعدل آلياً في تطبيق توكلنا.

وعن إثبات الحالة الصحية للمسنين، أوضح «توكلنا»، أنه يمكن إثبات الحالة الصحية عبر التسجيل في التطبيق باستخدام جوال أحد المرافقين.

وأشار إلى أن إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم يكون عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي، بالدخول إلى الخدمات ثم خدمات المتابعين ثم بطاقة الوضع الصحي، وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين.

وحول تحديث الموقع السكني، قال «توكلنا»، إن التطبيق يسمح بتحديث موقع السكن مرة واحدة في اليوم.

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