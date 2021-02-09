بالفيديو.. كاميرات المراقبة تكشف مخالفات تدابير كورونا بعد وقوعها بأحد مطاعم الخبر

نشرت قناة «الإخبارية» تقريرًا مصوَّرًا عن كشف مخالفات إجراءات الوقاية من كورونا بعد وقوعها، من خلال كاميرات المراقبة في أحد مطاعم مدينة الخبر.

وأشار التقرير إلى تطبيق أسلوب جديد في الرقابة والوقاية؛ حيث لا تقتصر الرقابة بعد القرار الذي صدر الخميس الماضي، على الوجود الآنيّ لمراقب الأجهزة الحكومية الرقابية؛ لأنه بمقدوره استرجاع المادة الفيلمية وتطبيق النظام بناء على ما التقطته الكاميرات.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ من مركز 940 التابع لأمانة المنطقة الشرقية يرسل للمراقب الميداني للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ الإجراء النظامي عند وجود أي مخالفة.

وأوضح انه ورد 1958 بلاغًا خلال الأسبوع الماضي لمركز البلاغات والطوارئ «940»، تنوعت ما بين وجود زحام وتقديم الوجبات داخل المنشأة، وعدم وجود معقمات، بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.