هل يمكن تغيير رقم الحساب البنكي بعد تقديم طلب القرض؟.. بنك التنمية الاجتماعية يجيب

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، مدى إمكانية تغيير رقم الحساب البنكي بعد التقديم على طلب القرض من البنك.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه لا يمكن التعديل على بيانات ومعلومات طلب التمويل بعد حفظه.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن للعميل إلغاء الطلب من خلال دخوله على حسابه على موقع البنك ثم الدخول على طلب التمويل -بيانات التمويل- إلغاء طلب التمويل ويمكن للعميل تقديم طلب جديد بعد إلغاء الطلب السابق.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عبر «تويتر»: «هل أستطيع تغيير رقم الحساب البنكي في طلب قرض في بنك التنمية الاجتماعية».

وكان بنك التنمية الاجتماعية أطلق تحديث على تطبيق الجوال الخاص به، وإضافة عدد من الخدمات لخدمة بنكية تنموية متميزة.

ومن الخدمات التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية عبر التطبيق الخاص به: خدمات الادخار ويندرج تحتها: «لوحة معلومات منتج زود الادخاري، ماراثون زود الادخاري، وتحليل نمو ثمرة الادخار، وكشف الحساب الادخاري واستحقاق الحافز النهائي».

وكذلك أطلق بنك التنمية الاجتماعية: «تطوير صفحة الملف الشخصية، وخدمات تحديث رقم الجوال، وخدمة إيقاف الحسم، وإضافة رقم سداد، وعرض الكفالات الخاصة بالعميل».

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