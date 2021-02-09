مواعيد جديدة للوكلاء ومديري الإدارات بأمانة عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير مواعيد حضور وكلاء الإمارة ومديري الإدارة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت أمانة عسير –عبر تويتر- أنه تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وجّه أمين المنطقة، د.وليد الحميدي، وكلاء الأمانة ومديري الإدارات بالحضور في إدارة خدمة العملاء يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لاستقبال طلبات المراجعين وإكمال ما يلزم حيالها، حرصًا على سلامة الجميع.

من جهة أخرى، وجّه أمين المنطقة، د. وليد الحميدي، الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكل البلديات، برفع درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة.

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