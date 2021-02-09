صهر مؤذن المسجد الحرام ينفي خبر وفاته: الشيخ فاروق حضراوي يتماثل للشفاء

نفى أحد المقرّبين من مؤذن المسجد الحرام، الشيخ فاروق حضراوي، خبر وفاته الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وقال الباحث في التاريخ، حسام مكاوي –عبر حسابه على تويتر- : انتشر خبر عن وفاة الشيخ فاروق عبد الرحمن حضراوي، والحقيقة أن هذا الخبر غير صحيح.

وتابع قائلًا: «كنت في زيارته بمنزله (بصفتي زوج ابنته) وهو يتماثل للشفاء ولله الحمد، نسأل الله أن يمد في عمره، ويختم لنا وله بخير وهو أرحم الراحمين».

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، قد اطمأن في 9 يناير الماضي، على الحالة الصحية لمؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي الذي يرقد في أحد مستشفيات مكة المكرمة.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين –عبر موقعها الإلكتروني- أنَّ الشيخ السديس أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي، اطمأنَّ خلاله على صحته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

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