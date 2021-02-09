بدء أعمال تركيب رادار للطقس في محافظة شرورة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، البدء في تركيب رادار بشرورة، لتغطية الأجواء المناخية لمنطقة نجران.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن مدير إدارة المشاريع، بديع خياط، أعلن إطلاق المركز الوطني للأرصاد أعمال تركيب الرادار رقم «16» بشرورة لتغطية أجواء منطقة نجران، وذلك ضمن مشاريع برنامج التحول الوطني لتوسيع شبكة رادارات الطقس في المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن في 25 يناير الماضي، البدء في تركيب رادار الطقس في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

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