خبير أرصاد: جوّ دافئ نهارًا.. ورياح نشطة بمناطق عدة

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن الطقس سيكون من دافئ إلى معتدل وسط النهار، اليوم الثلاثاء، مع هبوب رياح نشطة على بعض المناطق.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى هبوب رياح نشطة على شرق المملكة وشمال شرق مدينة الرياض وشرق المرتفعات، والغربية، وعلى المدينة المنورة، فيما تميل الرياح للاعتدال في بقية القطاعات.

وأضاف الحيزان، أن المرتفعات والشرق منها، مستمرة في التأثر بهطول الأمطار، التي قد تمتد لمحافظة الطائف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، رياحًا سطحية نشطة على مناطق «المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية»، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، نجران».

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