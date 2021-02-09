السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 481 حالة وفاة و3379 اصابة جديدة بفيروس

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في بيان صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 62156 حالة والإصابات إلى 2291924 إصابة.

// انتهى //

12:54ت م

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برلين 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 481 حالة وفاة و3379 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في بيان صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 62156 حالة والإصابات إلى 2291924 إصابة.// انتهى //12:54ت م0055

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