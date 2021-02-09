السعودية اليوم / 136187 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 142 والمنومين في العناية المركزة 42.

// انتهى //

12:51ت م

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مسقط 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 136187 إصابة والوفيات 1536 بنسبة 13ر1% والمتعافين 128089 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 142 والمنومين في العناية المركزة 42.// انتهى //12:51ت م0054

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