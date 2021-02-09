السعودية اليوم / تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول مكتبة الحرم المكي الشريف



مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

اشترطت الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول مقر المكتبة، تحقيقاً للأمن الصحي وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشددت مكتبة الحرم المكي على ضرورة الالتزام بالتوجیھات الصحیة والتقید بما تصدره الجھات المسؤولة ذات العلاقة، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

// انتهى //

12:50ت م

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