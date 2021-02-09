السعودية اليوم / أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية بمحافظة الداير بني مالك للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية



الداير بني مالك 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الداير بني مالك جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير محمد بن حسن الحامظي أن البلدية تنفذ العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية؛ حرصًا على حماية صحة المواطن والمقيم والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية، مشيرًا إلى أن البلدية مستمرة في الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف.

// انتهى //

12:48ت م

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الداير بني مالك 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الداير بني مالك جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير محمد بن حسن الحامظي أن البلدية تنفذ العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية؛ حرصًا على حماية صحة المواطن والمقيم والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية، مشيرًا إلى أن البلدية مستمرة في الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف.// انتهى //12:48ت م0052

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