السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تتلقى 166 بلاغاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية



مكة الكرمة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

تلقت إدارة العمليات والبلاغات 940 بأمانة العاصمة المقدسة، 166 بلاغاً مخالفاً للتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس

وأوضح مدير الإدارة العامة لتجربة العميل المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي أنه جرى استقبال 82 بلاغاً متعلقاً بالاشتراطات الصحية للعاملين ( لبس الكمامات – القفازات – قياس درجة الحرارة)، و 39 بلاغاً لوجود ازدحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين، و 25 بلاغاً للنظافة الشخصية داخل المنشآت الغذائية، و 14 بلاغاً لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، و 5 بلاغات لعدم التزام المطاعم والبوفيهات بعدم تقديم الطلبات داخل المنشأة، وبلاغاً واحداً لعدم إغلاق المراكز الترفيهية الداخلية، داعياً أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخلفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر الرقم الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

// انتهى //

12:28ت م

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مكة الكرمة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واستلقت إدارة العمليات والبلاغات 940 بأمانة العاصمة المقدسة، 166 بلاغاً مخالفاً للتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا خلال الفترة من 21 - 26 / 6 / 1442هـ في إطار جهودها لرفع مستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.وأوضح مدير الإدارة العامة لتجربة العميل المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي أنه جرى استقبال 82 بلاغاً متعلقاً بالاشتراطات الصحية للعاملين ( لبس الكمامات – القفازات – قياس درجة الحرارة)، و 39 بلاغاً لوجود ازدحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين، و 25 بلاغاً للنظافة الشخصية داخل المنشآت الغذائية، و 14 بلاغاً لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، و 5 بلاغات لعدم التزام المطاعم والبوفيهات بعدم تقديم الطلبات داخل المنشأة، وبلاغاً واحداً لعدم إغلاق المراكز الترفيهية الداخلية، داعياً أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخلفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر الرقم الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.// انتهى //12:28ت م0047

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