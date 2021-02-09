السعودية اليوم / تطبيق "توكلنا" شرطًا لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة القصيم



بريدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول لمقار الهيئات والمراكز التابعة له وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة

وأكد مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات إلزام منسوبي الفرع بإبراز تطبيق توكلنا والتقيد بالاحترازات بناءً على توجيه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

وأعرب الشبانات عن شكرة لسمو أمير المنطقة لجهوده في مواجهة تفشي فيروس كورونا بالمنطقة.

// انتهى //

12:18ت م

0046



بريدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول لمقار الهيئات والمراكز التابعة له وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا وأكد مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات إلزام منسوبي الفرع بإبراز تطبيق توكلنا والتقيد بالاحترازات بناءً على توجيه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .وأعرب الشبانات عن شكرة لسمو أمير المنطقة لجهوده في مواجهة تفشي فيروس كورونا بالمنطقة.// انتهى //12:18ت م0046

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