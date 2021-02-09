السعودية اليوم / بدء العمل في عمليات جراحة الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى العارضة العام



العارضة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

أعلنت صحة جازان بدء العمل في عمليات جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العارضة العام، ضمن خطة تفعيل العمليات التخصصية في المستشفيات المصنفة بـ "50 سريراً".

وأوضحت أن مستشفى العارضة العام بدأ تدشين العمليات التخصصية لمساندة المستشفيات المركزية بما يتوافق مع توجه الوزارة بدعم مستشفيات المناطق بالكوادر الطبية المتخصصة والمعدات الطبية اللازمة لإجراء هذه العمليات.

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12:07ت م

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