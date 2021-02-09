السعودية اليوم / رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية: تصريح سمو ولي العهد بشأن مشروعات الأنظمة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة



الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية - باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة والفرق العاملة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وثمّن معاليه تصريح سمو ولي العهد بشأن مشروعات الأنظمة الأربعة: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات، التي رُفع أولها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه، فيما يجري العمل على إعداد الثلاثة الأخرى ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجال الشرعي والقانوني، وأن اللجان وفرق العمل تتولى صياغة التشريعات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع الاستفادة من أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

وأكد الدكتور عصام بن سعيد، أن هذه الأنظمة تأتي ضمن مسيرة انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - لإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، وتأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، وتُراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

واختتم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام بالغ بتعزيز العدالة، والدعم المستمر لمسيرة تطوير الأنظمة والتشريعات في المملكة، وأن تحقق هذه الأنظمة الغاية المأمولة والأهداف المتوخاة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

// انتهى //

11:27ت م

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الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسرفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية - باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة والفرق العاملة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على عنايتهما الدائمة والكبيرة بكل ما يكفل تطوير العمل التشريعي ويسهم في ترسيخ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها.وثمّن معاليه تصريح سمو ولي العهد بشأن مشروعات الأنظمة الأربعة: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات، التي رُفع أولها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه، فيما يجري العمل على إعداد الثلاثة الأخرى ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجال الشرعي والقانوني، وأن اللجان وفرق العمل تتولى صياغة التشريعات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع الاستفادة من أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.وأكد الدكتور عصام بن سعيد، أن هذه الأنظمة تأتي ضمن مسيرة انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - لإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، وتأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، وتُراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.واختتم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام بالغ بتعزيز العدالة، والدعم المستمر لمسيرة تطوير الأنظمة والتشريعات في المملكة، وأن تحقق هذه الأنظمة الغاية المأمولة والأهداف المتوخاة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.// انتهى //11:27ت م0038

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية: تصريح سمو ولي العهد بشأن مشروعات الأنظمة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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