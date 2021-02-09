السعودية اليوم / أكثر من 520 ألف مستفيد من خدمات مركز تأكد في المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

قدّم مركز "تأكد" في المدينة المنورة خدماته لـ 521246 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس

// انتهى //

11:21ت م

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المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسقدّم مركز "تأكد" في المدينة المنورة خدماته لـ 521246 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا ، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //11:21ت م0035

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