السعودية اليوم / روسيا تسجل 15019 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا اليوم 15019 إصابة جديدة بفيروس

وأكدت السلطات أيضا وفاة 530 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77598.

// انتهى //

11:16ت م

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موسكو 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا اليوم 15019 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1584 في موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و998216 حالة.وأكدت السلطات أيضا وفاة 530 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77598.// انتهى //11:16ت م0034

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