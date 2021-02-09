شرطة ميانمار تواجه متظاهرين ضد الانقلاب بـ"المطاطي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الشرطة في ميانمار، الثلاثاء، أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في العاصمة نايبيداو.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد الأهالي قوله: "أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء مرتين، ثم أعيرة مطاطية"، مشيرا إلى أنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح.

والإثنين، نظم مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري مسيرة في يانجون كبرى مدن ميانمار.

ومنذ الانقلاب الذي نفذه الجيش الأسبوع الماضي، وأطاح بزعيمة البلاد أونج سان سو تشي، تشهد ميانمار احتجاجات يومية، رغم تحذير العسكر من أنهم سيتخذون خطوات ضد المتظاهرين.

الاحتجاجات تتواصل ضد انقلاب ميانمار.. دعوات لإضراب عام

وتصدرت مجموعة من الرهبان الاحتجاجات مع العمال والطلاب، أمس الإثنين، رافعين أعلاماً متعددة الألوان، إلى جانب لافتات باللون الأحمر الذي يرمز إلى لون حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سو تشي.



واكتسبت حركة عصيان ضد النظام الجديد زخما، الأسبوع الماضي، بعد انضمام موظفين مدنيين وممرضات ومهندسين ومعلمين وموظفي التلفزيون الحكومي إلى الإضرابات.

وسعيا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية ومؤسسات دولية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.

