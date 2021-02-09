اخبار السعوديه

وفاة المذيع والمخرج عبدالرحمن يغمور

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وفاة المذيع والمخرج عبدالرحمن يغمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

وفاة المذيع والمخرج عبدالرحمن يغمور

عن عمر ناهز 85 عاماً

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي فجر اليوم الثلاثاء، المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عاماً.

ونعى فراس يغمور نجل المخرج الراحل؛ والده، في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، قائلاً: “أسأل المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته”.

يذكر أن المذيع والمخرج عبدالرحمن يغمور يعد من أقدم المذيعين السعوديين، وهو من مواليد 1936، وبدأ العمل الفني 1956، وعمل في إذاعة جدة، وقدم عديدا من البرامج التليفزيونية والإذاعية، كما عمل مديراً للقناة الأولى.

وارتبط اسم عبدالرحمن يغمور في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل “يوم جديد” و”بك نستعين”، وكذلك بتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

عبد الرحمن محمود يغمور

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا