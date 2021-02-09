إغلاق منشآت تجارية خالفت إجراءات كورونا بـ نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - نجران

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط مدينة نجران الفرعية أمس، 25 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجارية، مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار 19 منشأة.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

جولات ميدانية وعقوبات

وشدد المهندس العتيبي على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات بحقها.

ودعا المهندس العتيبي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.



