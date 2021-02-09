تنبيه من أمطار رعدية على جازان حتى الـ 8 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة من المتوقع أن تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية)، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ،عسير ، نجران).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

