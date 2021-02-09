شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال .

وأكد متحدث التجمع الصحي بمكة " حاتم المسعودي " أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة وجهت بتأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال الذي كان سينطلق الأسبوع المقبل نظراً للإجراءات الإحترازية .

ومن المقرر الإعلان عن التطعيم فور تحديد ذلك من قبل الجهات المختصة ، وفقاً لـ " سبق " .