شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إظهار التابعين في خدمة الوضع الصحي بتطبيق "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حدد تطبيق توكلنا خطوات إظهار التابعين للمستفيد في خدمة الوضع الصحي.

وتمثلت هذه الخطوات في الدخول في التطبيق والضغط على خدمات واختيار خدمة "أفراد الأسرة والمكفولين".

وشدد تطبيق توكلنا على الضغط على "التابع" لتتم إضافته إلى أفراد السكن، ثم الضغط على حفظ ثم التوجه إلى بطاقة الوضع الصحي، مضيفا أن " التابع" حينها سيظهر، ومن ثم يمكن للمستفيد استعراض بطاقة الوضع الصحي الخاصة به.