شكرا لمتابعة خبر عن إسراء عسيري رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً بتكليف الاستاذة إسراء منصور عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة.

ويأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية السعودية خلال الفترة الحالية، وفق توجيهات معالي وزير الاعلام المكلف.

وقد استطاعت الأستاذة إسراء عسيري خلال فترة تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، خلال الفترة الماضية أن تقدم عملاً مهنياً متميزاً، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، كما ساهمت بإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافة لإدارتها المكتب التنفيذي لمعالي وزير الإعلام المكلف والذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.

وتتمتع الأستاذة إسراء عسيري التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب ال18 عاماً في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقاً في عدة مناصب في جهات مختلفة، حيث تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، وبنك ساب كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الامريكية.

كما أسست عدد من الشركات التي من أهمها شركة اي تري للحلول الرقمية إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة العربية السعودية، ومثلت عسيري المملكة في عدد من اللجان الهامة ومنها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.