شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية توضح خطوات التقديم على خدمات الفروع إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خطوات التقديم على خدمات الفروع إلكترونيا.

وذكرت التأمينات الأجتماعية أن الخطوات تتضمن " الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة، اختيار طلب خدمات الفروع، اختيار نوع المستخدم ونوع الطلب، تعبئة نموذج وإكمال الطلب ".

وأضافت التأمينات الاجتماعية : " ستظهر لك رسالة بنجاح تقديم الطلب موضحًا بها رقم الطلب ثم تصلك رسالة على جوالك المسجل في أبشر ورقم الطلب ".