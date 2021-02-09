شكرا لمتابعة خبر عن شركة الكهرباء توضح الإجراء الواجب اتباعه حال عدم دفع المستأجر للفاتورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء الإجراء الواجب اتباعه حال عدم دفع المستأجر للفاتورة.

وحثت الشركة المستأجر على تعريف الحساب ، وعند تعريف الحساب كمستأجر يتم تعريفة كمستفيد فعلي للعداد، وذلك عبر الرابط التالي: أضغط هنـــا ، وعند الانتقال إلى عقار آخر، يتم نقل جميع البيانات مع المستأجر.

وأشارت إلى أنه يمكن الاشتراك في الفاتورة الثابتة ، وهي خدمة تقدمها الشركة تمكنك من سداد قيمة الاستهلاك عبر مبلغ شهري ثابت،مضيفة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة والاشتراك عبر الرابط التالي: أضغط هنـــا .