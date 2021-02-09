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المسند: غداً أول موسم العقارب والتغيرات الجوية ستكون متدرجة

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن اليوم، الثلاثاء، الأخير في موسم الشبط وغداً سيكون اليوم الأول من موسم العقارب.

وأكد أن دخول نجم أو خروجه لا يعني بالضرورة انقلاباً تاماً عاماً في الطقس، فالتغيرات الجوية عادة ما تكون متدرجة في التغيير.

وأضاف أن الخصائص الجوية لأي موسم قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام عن وقتها المحدد من سنة لأخرى، وقد تتخلف فلا تأتي وهذا نادر، وتغيرات الأحوال الجوية ليست كشروق الشمس محددة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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