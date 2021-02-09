شكرا لمتابعة خبر عن المسند: غداً أول موسم العقارب والتغيرات الجوية ستكون متدرجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن اليوم، الثلاثاء، الأخير في موسم الشبط وغداً سيكون اليوم الأول من موسم العقارب.

وأكد أن دخول نجم أو خروجه لا يعني بالضرورة انقلاباً تاماً عاماً في الطقس، فالتغيرات الجوية عادة ما تكون متدرجة في التغيير.

وأضاف أن الخصائص الجوية لأي موسم قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام عن وقتها المحدد من سنة لأخرى، وقد تتخلف فلا تأتي وهذا نادر، وتغيرات الأحوال الجوية ليست كشروق الشمس محددة.