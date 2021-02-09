شكرا لمتابعة خبر عن تشكيل لجان لتقييم الوضع الصحي في المدن الأكثر إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شُكلت لجان خاصة تعمل على تقييم الوضع الصحي في المدن التي تسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وتعمل تلك اللجان على رفع تقاريرها للجهات المختصة التي تطبق بدورها الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثف الجولات الميدانية التفتيشية على الأحياء التي سجلت بها إصابات مرتفعة، بحسب صحيفة "الوطن" .

وشهدت منطقتا «عسير» و«الباحة» تسجيل أعداد مرتفعة مرة أخرى لتعودا في قائمة أكثر المناطق المصابة بـ18 إصابة في «الباحة» و10 في «عسير»، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 356 حالة مؤكدة جديدة لـ«COVID-19»، أمس الاثنين.