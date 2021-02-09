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مركز الأمير سلطان للقلب ينظم الدورة التدريبية التاسعة لأطباء زمالة القلب

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة الدورة التدريبية التاسعة لأطباء زمالة القلب ( إفتراضياً ) بمشاركة نخبة من المختصين بأمراض القلب من أطباء وفنيين من داخل وخارج المملكة خلال الفترة ( 28/1/2021م ) حتى ( 1/2/2021م ) بهدف تهيئة و تحضير أطباء زمالة القلب لإجتياز إختبارات الزمالة القلبية والعربية .

وتناولت الدورة التدريبية عدد من المستجدات في أمراض القلب التاجية و إدارة عوامل الخطر والأمراض الخلقية البسيطة والمعقدة و أمراض القلب الشريانية الفلكية و إرشادات إدارة الرجفان الأذيني ، بالإضافة إلى أساسيات الرسم الكهربائي للقلب .

الجدير بالذكر أنه تم إعتماد ( 24 ) ساعة تدريبية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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