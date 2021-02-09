مغردون يوجهون رسالة للصحة بعد عبارة “سبايك” التي ظهرت في مؤتمر أمس

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طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة باستغلال العبارة الطريفة (لأنهم سبايك) التي ظهرت أمس خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، ضمن حملتها التوعوية.

وقال الناشطون إن وزارة الصحة يجب أن تطلق شعارا للمرحلة القادمة تحت مسمى (لا تكن سبيكه)، وذلك كدعاية طريفة لتوعية المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الانتشار الجديدة لفيروس كورونا.

وكانت الجهات المعنية أجرت أمس تحقيقاً عاجلاً في أسباب وملابسات ظهور عبارة “لأنهم سبايك” في نص العرض المرئي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي عُقد أمس الأحد 25

وقدمت الجهات المعنية اعتذارها عن الواقعة، مؤكدة أن الأمر كان نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك.

Source slaati

