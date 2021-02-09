ضبط محلات مخالفة لتفصيل ملابس عسكرية بمدينة الرياض (فيديو)

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نفّذت إمارة منطقة الرياض ممثلةً في اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية، أمس (الإثنين)، جولة رقابية على تلك المحلات بمدينة الرياض وضبطت العديد من المخالفات.
وأظهر مقطع فيديو نشرته إمارة المنطقة لحظة مداهمة رجال اللجنة لعدد من محلات تفصيل وخياطة الملابس العسكرية، حيث تم ضبط عدة مخالفات تمثلت في حيازة شارات عسكرية مزورة معدّة لتركيبها على ملابس لرجال الأمن.
كما تم ضبط كمية من الشعارات والرتب الخاصة بقطاعات أمنية متعددة جاهزة للتركيب على الملابس، إلى جانب ضبط قماش مموه معد لصناعة تلك الملابس ويحمل شعارات أمنية تمت حياكتها.
Source akhbaar24.argaam
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