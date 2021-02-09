بفيديو توضيحي.. توكلنا يستعرض طريقة إنشاء واستعادة كلمة المرور

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أوضحت إدارة تطبيق “توكلنا”، أمس (الإثنين)، طريقة إنشاء واستعادة كلمة المرور بالتطبيق.
وقالت إن من متطلبات إنشاء كلمة المرور أن تكون مكوّنة من 8 خانات على الأقل بالإنجليزية، والتي تحتوي على رقم واحد على الأقل وحرف صغير واحد على الأقل وحرف كبير واحد على الأقل.
ولفتت إلى أن استعادة كلمة المرور تتطلب؛ الدخول على الصفحة الرئيسية والضغط على “نسيت كلمة المرور”، وتحديد نوع المستخدم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم الضغط على “التالي” وإدخال رقم التحقق المرسل على الجوال وكلمة المرور الجديدة ثم الضغط على “تأكيد كلمة المرور الجديدة”.
Source akhbaar24.argaam
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