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تعرضت إحدى السيارات لحادث مروع أثناء السير على طريق سريع في أبها. وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “داش كام السعودية”، اصطدام السيارة بأحد أعمدة الإنارة بعد فقدان قائدها السيطرة بشكل كلي أثناء السير. وأدى فقدان السيطرة إلى خروج السيارة عن الطريق والوجود في الجهة المقابلة من طريقها الرئيسي. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حـادث مروع لسيارة تخرج عن مسارها الرئيسي بعد الاصطدام بعمود إنارة في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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