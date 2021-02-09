خطوات تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا

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تمكن خدمة الوضع الحذر مستخدمي تطبيق توكلنا من معرفة الحالة الصحية للموجودين في الأماكن المزدحمة، وذلك عند تفعيلها باستخدام تقنية البلوتوث، التي بدورها ستقوم بتنبيهه إذا كان هناك شخص مصاب بفيروس كورونا أو مخالط قريب منه، مع ضمان الخصوصية للمصاب والمخالط.

طريقة تفعيل الوضع الحذر في تطبيق توكلنا

بعد تسجيل الدخول إلى توكلنا انتقل إلى قائمة الخدمات.

بعد ذلك توجه إلى “خدمات الصحة”.

اختر أيقونة “الوضع الحذر”.

قم بتفعيل الوضع الحذر

سيظهر لك إشـعار، يفيــد أنــه لضمــان عمــل خدمـة الوضـع الحـذر فـي أجهـزة الآيفون عليـك إبقاء التطبيق مفتوحًا في الواجهة الرئيسية وعدم إقفال الشاشة أو الخروج من التطبيق.

اختر موافق.

بذلك تكون قمت تفعيل الخاصية.

طريقة مشاركة الوضع الصحي في توكلنا

يذكر أنه يمكن مشاركة الوضع الصحي للتابعين أو المكفولين عن طريق ما يلي:

التوجه إلى الخدمات.

الضغط على بطاقة الوضع الصحي.

اختيار التابع المراد مشاركة بطاقته.

مشاركة بطاقك الوضع الصحي.

استخدام التطبيق مجاني

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت بالأمس استمرار استخدام تطبيق توكلنا مجانًا لكافة المستفيدين دون احتساب تكلفة البيانات.

وقالت الهيئة إنه من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وبالتعاون مع شركات الاتصالات؛ تعلن هيئة الاتصالات عن استمرارية إتاحة استخدام توكلنا مجانًا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

Source almowaten

