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سرد مواطن قصة إعادة تزويجه والدته لوالده مرة أخرى بعد فراق 16 عامًا.
وقال الابن تركي في تصريحات إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، مساء أمس الاثنين: إن الفراق كان 16 عامًا، وبجهود الجميع وزوجته تم تزويج والدته بوالده مرة أخرى، حيث تم الزواج الجمعة الماضية، متابعًا أنه واجه صعوبات كبيرة خاصةً من ناحية الوالدة.
الأم تعلق:
أما الأم إدخار حسن فقالت: إن تركي تعب معها كثيرًا وباقي الأبناء، متابعةً أن فرحة أبو تركي كانت كبيرة و”رجعت له الروح”.
تابعت أن أبو تركي رجل طيب، ولكن “شيطان دخل بينهما”، فيما علق الأب محمد صادق بالقول: “لن أتزوج الثانية ضربتين بالراس توجع”.
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كانت هذه تفاصيل خبر ابن يزوج والدته ووالده بعد فراق 16 عامًا والأم: أبو تركي رجعت له الروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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