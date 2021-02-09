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«توكلنا».. شرط لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة

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الرياض - محمد عبدالله - وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة ..

اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تفعيل تطبيق «توكلنا» للدخول لمقار الهيئات والمراكز التابعة له وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وشدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في ذلك، ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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