تغريم مواطن 50 ألف ريال جرف 27 شجرة عرعر في عسير

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتنفيذ قرار بعقوبة مالية بلغت 50 ألف ريال لمواطن قام بتجريف 27 شجرة عرعر في النماص، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية.

وذكرت إمارة عسير –عبر حسابها على تويتر- أنه وفقًا للمادة «15» من نظام المراعي والغابات، وجّه الأمير تركي بن طلال، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبة غرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال «الحد الأعلى» بحق مواطن في محافظة النماص.

حيث قام المواطن بالتعدي على مواقع تحتضن الغابات والمراعي، وتجريفه «27» شجرة من أشجار العرعر.

وشدد أمير منطقة عسير على: الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وتفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع، كما شدد على ضرورة المحافظة على مواقع الغابات والمراعي كافة التي تشكلت منها طبيعة عسير، وكانت ركيزة في بناء الاستراتيجية تطوير المنطقة.

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