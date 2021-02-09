وفاة المذيع المخضرم عبد الرحمن يغمور عن 85 عامًا

توفّي اليوم المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وقال نجله فراس عبدالرحمن في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم، والدي عبدالرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الذنوب والخطايا.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعد الإعلامي يغمور، من أقدم المذيعين السعوديين؛ حيث عمل مديرًا للقناة الأولى، وفقًا لما ذكرته «العربية».

كما ارتبط الإعلامي الراحل في ذاكرة المشاهدين ببرامج مشهورة عدة مثل: يوم جديد وبك نستعين، وقدم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وولد يغمور في مدينة جدة عام 1936م، وبدأ العمل التلفزيوني في عام 1963م كمخرج ثم مذيع ثم مساعد لمدير عام البرامج في التلفزيون ليصبح لاحقًا مديرًا عامًّا له.

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