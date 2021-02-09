«توكلنا» يوضح كيفية تسجيل كبار السن في التطبيق

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، موقف تسجيل كبار السن الذين لا يمتلكون أجهزة هواتف ذكية، مشيرًا إلى أنه يمكن تسجيلهم عن طريق رقم هاتف أحد المرافقين لهم.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص أنه «بإمكانها إثبات حالتها الصحية عبر تسجيلها في تطبيق توكلنا والدخول بواسطة جوال أحد المرافقين».

وقال المواطن في استفساره، إن والدته كبيرة في السن ولا تمتلك جوّالًا ذكيًّا، فكيف يمكنها إثبات حالتها الصحية عند حاجتها لذلك؟.

من جهة أخرى، أوضح التطبيق، أن البيانات الشخصية في «توكلنا» تعتمد على البيانات الشخصية المسجلة في «أبشر»، وعند الرغبة في تعديلها يتم ذلك في «أبشر» أولًا، وتعدل بعدها بشكل آلي في التطبيق.

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