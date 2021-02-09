حساب المواطن: غدًا.. إيداع مبالغ دفعة فبراير في حسابات المستفيدين

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه سيتم غدًا الأربعاء، إيداع مبالغ الدفعة الـ39 «شهر فبراير 2021» في حسابات المستفيدين.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، نتائج الأهلية للدورة الـ39 «شهر فبراير 2021»، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي.

ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده حال توافقه مع يوم إجازة، وسيتم إيداع دفعة فبراير يوم غد الأربعاء «10 فبراير».

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