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أمير عسير يوجّه بإيقاف توسعة طريق سياحي في بللسمر

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الرياض - محمد عبدالله - بعد اعتراض وزارة البيئة..

وجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإيقاف تنفيذ توسعة طريق سياحي في بللسمر، لما يسببه من أضرار للبيئة والغطاء النباتي، وقام بتكريم رئيس المركز ورئيس البلدية.

وأوضحت إمارة عسير –في بيان لها نشرته على تويتر- أن هيئة تطوير منطقة عسير، علمت باعتراض وزارة المياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على تنفيذ توسعة طريق «الجاضع» السياحي في بللسمر شمال مدينة أبها.

وأضاف البيان، أنه بعد التحقيق تبيّن أن مركز وبلدية بللسمر أعدّا محضرًا مشتركًا بإيقاف التنفيذ لوجود عوائق.

وأشار إلى أنه تم التأكد من الإجراءات المتخذة ومنها: منع تسليم المقاول مشروع التوسعة، ومخاطبة أمانة عسير بطلب إيقاف المشروع لمدة أربعة أشهر لوجود عوائق، ومخاطبة المجلس البلدي بنقل كميات المشروع حسب ما يراه المجلس.

وأشار البيان إلى أنه نظرًا لعدم موافقة الجهة ذات العلاقة، ونظرًا لوجود غابات تحتضن غطاء نباتي كثيف، تم تكريم رئيس مركز بللسمر ورئيس البلدية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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