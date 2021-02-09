أمانة الشرقية تغلق 430 منشأة مخالفة للتدابير الصحية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ضمن متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، خلال 8 أيام، (430) منشأة أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ومنها تطبيق "توكلنا"، وذلك بعد إجراء (8324) جولة رقابية، منها 935 جولة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها أيضا ضبط (773) مخالفة.

وتلقى مركز البلاغات في المدة نفسها (1958) بلاغًا، شملت بلاغات الزحام داخل المنشآت، ومخالفات للعمال، وتقديم وجبات داخلية في المطاعم، وانخفاض مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وانعدام المعقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وعددا من المخالفات البلدية الأخرى.