الحصيني: الحالة «عطاء» تودع أجواء المملكة بأمطار على 4 مناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تلاشي الحالة المطرية «عطاء» اليوم الثلاثاء، من أجواء المملكة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع أن تتلاشى حالة «عطاء» الممطرة عن المملكة اليوم الثلاثاء، مع أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد، على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران.

ووجّه الحصيني نصيحة للطلبة المبتعثين في أوروبا، قائلًا «لأبنائنا الطلاب في أوروبا.. متوقع خلال الأيام القادمة أن تتعرض أوروبا لأقوى موجة برد منذ دخول شتاء هذا العام».

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، رياحًا سطحية نشطة على مناطق «المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية»، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، نجران».

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