السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ 25 جولة رقابية وتنذر 19 منشأة



نجران 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط مدينة نجران الفرعية أمس، 25 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجارية، مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار 19 منشأة.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات بحقها.

ودعا المهندس العتيبي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس

//انتهى//

10:51ت م

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نجران 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط مدينة نجران الفرعية أمس، 25 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجارية، مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار 19 منشأة.وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات بحقها.ودعا المهندس العتيبي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.//انتهى//10:51ت م0025

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