السعودية اليوم / الأرصاد: أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة عسير



أبها 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيها من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز أحد رفيدة والحرجة والمجاردة و النماص وبلقرن و تنومة و خميس مشيط و رجال ألمع وسراة عبيده و طريب و ظهران الجنوب ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وكانت منطقة عسير شهدت مساء أمس، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وطريب ورجال ألمع وأحد رفيدة والحرجة وبللسمر والسودة وظهران الجنوب .

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10:31ت م

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